Tässä valkoviinipullossako paras hinta-laatusuhde? Asiantuntija suosittelee

Viinialan kilpailu on niin kovaa, että valkoviinien suosittelu on nyt helppoa.Toista oli vielä 1980-luvulla, kun viinibuumi alkoi. Usein toivoi sitä, ettei viini tuoksuisi miltään.2018 Cuma Torrontés Organic (9,98 € / 88 p.) on hyvä esimerkki, kuinka tärkeää on maan oman lajikkeen vaaliminen. Minttuinen viini sopii kasvisruoille.Ei tarvitse ostaa kallista Pouilly-Fumén valkoviiniä nauttiakseen savuisen kukkeasta tyylistä. 2017 Casillero del Diablo Reserva Especial Sauvignon Blanc (12,48 € / 90 p.) jättää kilpailijansa toistelemaan lajikkeen perusominaisuuksia.2018 Villa Antinori Bianco (12,98 € / 89 p.) muistuttaa parhaan mökkikalamme rakennetta. Nyt on sopivasti napakkuutta ja lihaisuutta.2018 Livon Friulano (13,99 € / 92 p.) tuoksuu mintulle ja maistuu mineraaleille sekä sitruunalle. Rotevuutta ja jäännössokeria riittää saksiniekkojen suolalle ja tillille.2017 Livio Felluga Sharis (22,90 € / 92 p.) jatkaa kuulun Braide Alten perinteitä. Meloni yhdistyy herukanlehteen ja sitruunaan. Entisillä Habsburgien mailla kun ollaan, niin nauti tätä wieninleikkeen kanssa.Pintxo- ja tapaspöydän kruunaa 2018 Hiruzta Txakolina (15,98 € / 91 p.) vaaleine kukkineen ja mineraalisine makuineen.2018 Chill Out Chardonnay Australia (29,99 € 3 l / 88 p.) kannattaa lorotella hämäävästi karahviin ja tarjota lajiketta inhoavalle. Nyt ei ole liikaa ananasta ja on sopivasti hapokkuutta.Itävaltalainen 2018 Leth Zweigelt Rosé (13,50 € / 90 p.) tuoksuu alkukesän metsämansikoille ja verigreipille. Happojen ja pehmeyden välillä tasapainoileva maku sopii vaalealle lihalle.Erikoiskääre vastaa kerrankin pullon sisältöä. Iloisen siniseen ja graafiseen asuun puettu Pommery Royal Champagne Brut (49,50 € / 92 p.) vetää omenakotamaisuutensa ja mineraaliensa ansiosta vertoja paljon tyyriimmille samppanjoille.2018 Anselmi San Vincenzo (11,89 € / 91 pistettä)Kullankeltainen viini tuoksuu yllättäen lihaliemimäiseltä, toki hedelmäisellä vivahteella. Onkos tässä hieman tammea vai johtuuko se rypäleen kypsyydestä?Kuiva, hapokas ja sinnikkään limettinen maku edustaa omanlaista tyyliään Italian Soavessa. Periaatteessa siis soave, mutta Roberto Anselmi ei käytä alkuperäisluokitusta petyttyään sen yleiseen tasoon. Savusiika sopii ruoaksi, koska happoja ei tarvita kovin paljon. Onko tässä paras hinta- ja laatusuhde valkoviineissä?50–69 huono70–79 välttävä80– 84 tyydyttävä85–89 hyvä90–94 erinomainen95–100 klassikko