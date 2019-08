Ajankohtaista

Elokuun täydellinen välipala: suolaiset muffinssit – valmistuvat käden käänteessä!





Herkulliset kinkkumuffinssit (9 kpl)

Valmistusohjeet

Leikkaa veitsellä kinkkusiivut pieniksi paloiksi. Hienonna myös tuoreet yrtit. Sekoita keskenään pilkottu kinkku, yrtit, vehnäjauho, leivinjauhe, suola, mustapippuri sekä juustoraaste. Sekoita toisessa kulhossa kanamunat, maito ja öljy, jotta munien rakenne rikkoutuu. Lisää nestemäiset aineet kuivien aineiden joukkoon ja sekoita taikina tasaiseksi. Voitele muffinssipellin kolot öljyllä ja jaa taikina yhdeksään muffinssipellin koloon. Voit ripotella halutessasi päälle hieman yrttejä, kinkkupaloja sekä chilirouhetta ennen paistamista. Paista muffinsseja 175 asteessa noin 15 minuutin ajan, kunnes muffinssit ovat kypsiä ja kauniin ruskeita pinnalta. Irrota muffinssit lämpiminä muffinssipellin koloista. Voit auttaa hieman veitsellä tai haarukalla.