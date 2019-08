Suomalaiset baarimikot paljastavat nyt, millainen on painajaismainen asiakas – ja kenelle tarjoillaan mieluiten

Ajankohtaista

Suomalaiset baarimikot paljastavat nyt, millainen on painajaismainen asiakas – ja kenelle tarjoillaan mieluite

Paras asiakas: kohtelias ja osaa jonottaa

Vakioasiakkaat parhautta

Baarimikon painainen: öykkäri ja seteleitään heiluttava

Härskit vitsit inhottavat

