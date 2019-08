Ajankohtaista

Tässä ovat markettien myydyimmät oluet, siiderit ja lonkerot – yksi selkeä muutos edelliskesään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siiderin sijaan myös sekoitteita

Eri maut ja kuivat juomat kiinnostavat

Katso videolta, millaisia arvosteluja ruokakauppojen vahvat greippilonkerot saivat IS:n testissä!

Olut yhä ykkösenä

Suurin kasvu alkoholittomilla ja pienpanimotuotteilla

Kesän uudet suosikit

S-ryhmän myydyimmät oluet

Koff Karhu A. Le Coq Sandels Kotimaista (S-ryhmän oma merkki)

K-ryhmän myydyimmät oluet (satunnaisessa järjestyksessä)

Karhu 4,6 %

Saku 4,4 %

Pirkka 4,5 %

Ale Coq 4,5 %

Sandels 4,7 %

S-ryhmän myydyimmät siiderit

Rainbow-siiderit Somersby Crowmoor Fizz Happy Joe

S-ryhmän myydyimmät lonkerot

Hartwall Original A. Le Coq X-tra Rainbow Koff

K-ryhmän myydyimmät siiderit ja lonkerot (satunnaisessa järjestyksessä)

SFF Classic long drink 5,5 %

Somersby Pear Cider 4,5 %

Hartwall Original Long Drink 5,5 %

Hartwall Original Orange 5,5 %

K-menu Greippilonkero 5,5 %