Ajankohtaista

Testasimme pikaruokaketjujen kasvishampurilaiset – todellinen yllättäjä selviytyi voittajaksi

Friends & Brgrs Classic Brgr vegepihvillä, 8 €





Burger King Veggie Burger jalapenoilla, 4,95 €





McDonald’s McVegan, 3 €





Hesburger kaura-härkäpapuhampurilainen, 4,60 €





Rolls Vege, 5,60 €





Friends & Brgrs Vegan Brgr, 8 €





McDonald’s El Veggo, 3 €





Hampurilaistestin lopuksi

