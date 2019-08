Perheenäidin vieraille ei tarjottu ruoka kelvannut, lähtivät hakemaan jogurttia kaupasta – ammattilainen antaa vinkit ruokarajoitteiden ratkaisuun

Ajankohtaista

Perheenäidin vieraille ei tarjottu ruoka kelvannut, lähtivät hakemaan jogurttia kaupasta – ammattilainen antaa

”Äiti on proteiinidieetillä, isä ei tykkää kasviksista”





Ota niin rennosti kuin pystyt

Nimeä ruuat, jotka ainakin ovat ok

”Turhaa ruokahössötystä”