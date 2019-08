Ajankohtaista

Karviaiset ovat nyt kypsiä! Tarun helpolla reseptillä teet niistä ihanan piirakan





Karviaispiirakka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Valmistusohjeet

Pilko kylmä voi pieniksi paloiksi ja lisää joukkoon vehnäjauhot sekä tomusokeri. Pyöräytä ainekset sekaisin leikkuuterällä varustetussa monitoimikoneessa tai nypi ne käsin hienoksi muruksi. Lisää lopuksi muruseoksen joukkoon kylmä vesi ja muotoile taikinasta kiinteä pallo. Painele taikina noin 26 senttimetrin piirakkavuoan pohjalle ja reunoille. Käytä tarvittaessa vehnäjauhoja apuna, jotta taikina ei tartu käsiin. Valmista täyte putsaamalla ja huuhtelemalla karviaismarjat. Laita kattilaan maito, kerma, keltuaiset, maissitärkkelys ja tomusokeri. Leikkaa vaniljatanko pitkittäin kahteen osaan. Raaputa siemenet tangosta ja lisää siemenet sekä vaniljatangon palat edellisten joukkoon. Kuumenna seosta, kunnes se muuttuu paksuksi ja kiehahtaa. Ota vaniljatanko pois vaniljatäytteen joukosta tai siivilöi täyte. Levitä noin puolet karviaismarjoista pohjan päälle ja lisää vaniljatäyte karviaismarjojen päälle. Lisää vielä loput karviaismarjat täytteen päälle ja paista piirakkaa 175 asteessa noin 45 minuutin ajan, tai kunnes täyte on hyytynyt ja pohja kypsynyt. Anna piirakan jäähtyä ennen tarjoilua. Säilytä piirakka jääkaapissa, mutta nosta se hyvissä ajoin ennen tarjoilua huoneenlämpöön. Näin piirakan maut ovat parhaimmillaan tarjoiluhetkellä.