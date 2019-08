Lukijat muistelevat pikanuudeleita ja jumalaisia pihvejä – nämä kaupanhyllyltä kadonneet tuotteet halutaan takaisin: ”Pitääkö tehdä joku kansalaisaloite”

Ajankohtaista

Lukijat muistelevat pikanuudeleita ja jumalaisia pihvejä – nämä kaupanhyllyltä kadonneet tuotteet halutaan tak

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Sellaisia tuotteita, ettei niistä itse valmistamalla tule yhtä herkullisia”

”Auran

”Juuresmuussi

”Itseäni

”Apetit

Kansalaisaloitettakin harkitaan

”Kaipaan

”Knorrin

”Lohimajoneesi

”Uncle

”Oli niin hitsin hyviä, ai-jai”

”Santa

”Pitkä

”Valion

”Olikohan

Haikeaa muisteloa

”Apetitin

”Itselläni

”Mun