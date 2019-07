Ajankohtaista

Teetkö tavalliset virheet kerman ja suolan kanssa? Keittiömestarin 5 vinkillä saat lohikeitosta täydellistä

1. Ruokakerma ei ole oikeaa kermaa

2. Valitse peruna, joka ei hajoa

3. Sopivat suhteet – äläkä unohda suolaa!

4. Ota ilo irti kotimaisista mauista

5. Tuunata saa

Kokeile itse