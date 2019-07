Mitä ovat karvamansikka, arbuusi ja muurain? 10 kysymyksen testi paljastaa, tunnetko marjojen ja hedelmien vanhat nimitykset

Ajankohtaista

Mitä ovat karvamansikka, arbuusi ja muurain? 10 kysymyksen testi paljastaa, tunnetko marjojen ja hedelmien van

Mistä marjoista on kyse, jos puhe on vaaraimesta, mantsimarjoista tai juovukkeesta?













<section><h2><p>Testaa tunnistatko marjat ja hedelmät niiden kansanomaisilla nimillä?</p></h2></section><section><h2><p>Lämmitellään helpolla kysymyksellä, mitä marjaa ennen kutsuttiin nimellä <em>mussikka tai musticka?</em></p></h2></section><section><h3><p>Mitä marjaa on ennen kutsuttu myös nimillä <em>hevosenmustikka</em> ja <em>juovuke</em>?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä hedelmä on ollut nimeltään myös <em>puuperuna</em>?</p></h3></section><section><h3><p><em>Hillukka, höllö, maamaarain, muuro, nevamarja. </em>Mikä marja on kyseessä?</p></h3></section><section><h3><p>Jos olet poimimassa marjaa, jonka nimityksiä ovat <em>vaarain</em>, <em>karvamansikka</em>, <em>vapukka</em> ja <em>vuapukka</em>, mitä marjaa saat?</p></h3></section><section><h3><p><em>Arbuusi</em> on erään hedelmän vanha nimitys, mutta mikä hedelmä on kyseessä?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä marjaa on kutsuttu myös nimillä <em>buola, puolain, punapuola ja puolanen</em>?</p></h3></section><section><h3><p>Vanhakansa olisi kerännyt kesäisin <em>malloja, mantsimarjoja tai mandsjingaisia</em><em style="background-color: rgb(255, 252, 246);">. </em><span style="background-color: rgb(255, 252, 246);">M</span>itä marjoja ne ovat?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä hedelmää syöt, jos lautasellasi on <em>alligaattoripäärynää</em>?</p></h3></section><section><h3><p><em>Craacu, kaarnikka, haasikka, karhunmustikka ja sianmarja. </em>Mille marjalle nämä nimitykset kuuluvat?</p></h3></section><section><h2><p>Et ole vielä marjametsien ”Vaka vanha Väinämöinen”...</p></h2><p><p>Marjojen vanhan kansan nimitykset eivät olleet nyt aivan hallussa, mutta taidatkin hallita paremmin nykyaikaiset termit. Ja sehän riittää!</p></p></section><section><h3><p>Olet oikea marjatietäjä ja metsien ”Vaka vanha Väinämöinen”!</p></h3><p><p>Sinulla on hallussasi niin kattavasti vanhan kansan marjatuntemusta, että oksat pois! Nyt vain sitten seuraavaksi metsään niitä poimimaan.</p></p></section>





