Jaskan grillin Aliisa juhlii 80-vuotispäiväänsä töissä, eikä aio vielä jäädä eläkkeelle – lähettää terveisiä 23-vuotiaalle kollegalle

Ajankohtaista

Jaskan grillin Aliisa juhlii 80-vuotispäiväänsä töissä, eikä aio vielä jäädä eläkkeelle – lähettää terveisiä 2

Kioskiyrittäjänä kohta 30 vuotta

”Mieheni ei uskonut minun kestävän kolmea yötä pidempään”





Iltaruokaa poliitikoille

Hanskat ja nakit lensivät luukusta sisään









Nuori yrittäjä avasi lippakioskin





Karjalanpiirakka modernilla tavalla





Verrattu ”mummolan makuihin”

Konkarin terveiset aloittelijalle