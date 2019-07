Ajankohtaista

Taru lisää vispipuuroon metsämustikoita – katso herkullinen ohje!





Vispipuuro metsän marjoista

Mittaa kattilaan marjat, sokeri ja vesi. Kuumenna kiehuvaksi ja anna marjojen kiehua kattilassa muutaman minuutin ajan. Kaada seos siivilän läpi, siivilöiden marjojen kuoret pois. Painele marjat rikki lusikalla, jotta saat kaiken maun marjoista talteen. Kaada siivilöity mehu takaisin kattilaan ja kuumenna uudestaan kiehuvaksi. Lisää kiehuvan mehun joukkoon mannasuurimot koko ajan sekoittaen. Anna puuron kiehua noin kymmenen minuutin ajan, aina välillä sekoittaen. Mausta halutessasi suolalla. Nosta puuro jäähtymään. Kun puuro on jäähtynyt, vatkaa se sähkövatkaimella tai monitoimikoneella kuohkeaksi. Tarjoile viileä vispipuuro kerman tai maidon kanssa.