Pannukakku ilman kananmunaa – tällä ohjeella ”palat häviävät pelliltä alta aikayksikön”

Klassikko maistuu kaikille

Pannukakku (pellillinen)

Valmistusohjeet

Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen. Sulata margariini. Mittaa kuivat aineet kulhoon ja sekoita hyvin. Lisää joukkoon soijamaito, jugurtti ja sulatettu margariini. Levitä uuninpellille leivinpaperi ja tiputtele margariininokareita sinne tänne. Kaada taikina pellille. Voit halutessasi lisätä muutaman nokareen margariinia vielä taikinan päälle. Paista uunin keskitasolla 30 minuuttia. Siirrä sen jälkeen uunipelti astetta ylemmäksi ja paista vielä 10 minuuttia, kunnes pinta on kauniin kullankeltainen.

