Nyrkkisääntö siihen, milloin ruoka pitää vain heittää pois

Neljän tunnin sääntö

Parasta ennen vs. viimeinen käyttöpäivä

Muista vältettävä vaaravyöhyke!

Aistinvaraisten muutosten kanssa ei kannata leikkiä

Jatkoaikaa kuumentamisella

Kuivatuotteita huoleti