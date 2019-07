Baarimikot paljastavat nyt, mitä drinkkejä eivät haluaisi tehdä – yhden juoman keksijä ”saisi astua legon päälle”

Ajankohtaista

Baarimikot paljastavat nyt, mitä drinkkejä eivät haluaisi tehdä – yhden juoman keksijä ”saisi astua legon pääl

1. Haastavat juomat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Mahdottomat pyynnöt

3. Ei mikään

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/kaupan-kassat-tykittavat-19-vinkkia-jotka-jokaisen-asiakkaan?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/taksikuski-pasi-33-listaa-kolme-asiakasryhmaa-joita-kaikkein?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/baarimikot-kertovat-nyt-millaiset-asiakkaat-ovat-kaikista?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/kaupan-kassa-inka-20-ja-ravintolatyontekija-ramona-43?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/mita-siniseen-enkeliin-pantiinkaan-testaa-9-kysymyksella?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article