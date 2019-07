Ajankohtaista

Suolainen piirakka ilman vuokaa – kokeile Tarun herkullisia tomaattipiiraita





Pienet tomaattipiiraat (4 kpl)

Valmistus

Mittaa kulhoon vehnäjauhot, suola, leivinjauhe sekä kylmä, pieniksi paloiksi paloiteltu voi. Nypi ainekset sekaisin hienoksi muruksi. Lisää lopuksi kylmä vesi joukkoon. Työstä massasta kiinteä pallo ja laita taikinapallo noin puoleksi tunniksi jääkaappiin tuorekelmuun käärittynä. Valmista täyte sillä aikaa. Murskaa fetajuusto haarukalla pieneksi muruksi. Lisää joukkoon ranskankerma sekä pieneksi pilkottu persilja ja ruohosipuli. Pilko tai raasta valkosipulinkynsi pieneksi ja lisää se joukkoon yhdessä rouhitun mustapippurin, suolan ja chilin kanssa. Erottele vielä kananmunanvalkuainen ja keltuainen toisistaan. Lisää keltuainen täytteen joukkoon. Sekoita täyte tasaiseksi. Jaa taikina neljään osaan ja pyörittele ne palloiksi. Kauli jokainen taikinapallo pyöreäksi levyksi leivinpaperin päällä. Levitä täytettä taikinapohjien keskelle, mutta jätä reunoilta pieni alue ilman täytettä. Leikkaa veitsellä kirsikkatomaatit siivuiksi. Levitä tomaattisiivut täytteen päälle. Käännä jokaisen piirakan reunat hieman täytteen päälle ja voitele piiraiden reunat kananmunanvalkuaisella. Voit vielä ripotella hieman suolaa, rouhittua mustapippuria sekä rouhittua chiliä piiraiden päälle. Paista piiraita noin 30 minuuttia 200 asteessa. Voi tarjoilla piiraat joko heti paiston jälkeen lämpiminä tai jäähtyneinä.