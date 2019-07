Ajankohtaista

12 suomalaista avasi meille jääkaappinsa oven – kuvat: tältä näyttää muiden kaapeissa

”Tonnikalakin on nykyään liian kallista!”





”Meillä





”Jääkaappi





”Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Limpparia ei ikinä





”Olen





”Siinähän





”Olen

”Kaverit saattavat tuoda itse mitä ihmeellisempiä ruokiaan”





”Minä





”Jääkaappi





”Meillä





Bongaa kakku

”Meidän





”Jääkaapin





”Perheeseen