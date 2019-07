Ajankohtaista

9 asiaa, jotka ärsyttävät baarimestareita asiakkaiden käytöksessä – ja yksi terveinen ovimieheltä

1. Mieti tilaus jo etukäteen





2. Kysellä ja pyytää saa

3. Älä huuda

4. Liian humalaiselle ei myydä

5. Ravintola saa valita asiakkaansa

6. Vislailu ei ole kivaa

7. ...eikä myöskään nimittely – saati tytöttely

8. Tolkkua maksamiseen





9. Tämäkin on oikeaa työtä

+ 10. Terveiset ovelta

jaovat kaikki kolme työskennelleet baarimestareina pidemmän aikaa. Vaikka työpäivät ovat usein antoisia ja asiakaskohtaamiset parhaimmillaan ikimuistoisia, kuuluu suomalaiseen baarikulttuuriin myös vähän ikävämpiä asioita.– Itsellä pahin mahdollinen kokemus on varmaan se, kun en voinut enää myydä juotavaa asiakkaalle, mistä suuttuneena hän otti viereisen ihmisen oluen ja heitti sen päälleni. Sellaisenkin muistan, että kun siivosin työpistettä, heitti asiakas yhtäkkiä minua lasilla, ilman mitään järkevää syytä, muistelee Janika.– Itselläni varmaan ikävin muisto on, kun asiakas suuttuessaan kävi käsiksi minuun baaritiskin oli. Syy oli se, että otin muita tilauksia vastaan hänen miettiessään vielä omaansa, kuvailee puolestaan Alma.– Toinen paha oli, kun asiakas oli niin rakastunut minuun, ettei meinannut millään pysyä tiskin toisella puolella, vaan änki koko ajan minun puolelleni. Kovemmalla ärähdyksellä siitäkin sitten selvittiin, hän jatkaa.Nyt baarimestarit listaavat asioita, jotka he toivoisivat asiakkaiden muistavan ja ymmärtävän.Alman mukaan asiakkaan on hyvä miettiä jo jonossa ollessaan, mitä hän haluaa juoda. Kaikista ärsyttävintä on, jos ruvetaan miettimään juomatilausta vasta tiskillä, kun takana odottelemassa on viitisenkymmentä tyyppiä.– Asiakas voisi myös tehdä koko tilauksen heti, eli esimerkiksi luetella ottavansa oluen, siiderin ja valkovenäläisen, eikä sitä myöten, kun baarimikko tai -maija saa juoman kaadettua. Näin nopeuttaa baarityöskentelyä huomattavasti.Janika on samoilla linjoilla.– Jos asiakas tilaa yhden kelkan, ei ole kivaa, että heti sen ollessa valmis tilataan toinen samanlainen. Siinä menee meidän aikaa paljon hukkaan. Olisi myös kiva, jos ei tilattaisi kymmentä erilaista juomaa.Janika haluaa muistuttaa asiakasta siitä, että kyselemisessä ei ole mitään pahaa – päinvastoin.– Kyselkää mahdollisimman paljon, etenkin, jos ette tiedä, mitä haluatte juoda, tai mietitte vaikka sitä, mitä jokin juoma sisältää. Baarimikot ja -mestarit kyllä tietävät tai ottavat sitten asiasta selvää.Senni kannustaa asiakkaita pyytämään rohkeasti, mitä haluaa.– On esimerkiksi ihan ok pyytää ”jotain hyvää”, eikä henkilökunta tästä suutu. Kyllä asiansa osaavat työntekijät osaavat sen toiveen toteuttaa!Huutaminen on tosi epäkohteliasta, ja baarimestarit kuulevat normaalillakin äänellä, mitä asiakkaalla on sanottavaa. Tätä painottavat kaikki kolme.– Kauhea huutaminen ja kiroamineneivät auta tekemään työtä nopeammin, vaan pikemminkin sekoittavat ajatukset, Janika pohtii.Ystävällinen ja positiivinen kannattaa siis olla, eikä hermostua, jos ei saakaan heti juomaa nenänsä eteen.Baarimestarit haluaisivat asiakkaiden ymmärtävän myös tämän.– Liian humalassa oleville ei yksinkertaisesti voida myydä. Suuttua voi, mutta käsiksi ei tarvitse käydä, Janika pyytää.Tätä korostaa Alma.– Tämä tuntuu olevan monille hämärän peitossa oleva juttu, mutta tosiasia on, että ravintola saa edelleenkin valita asiakkaansa, hän sanoo.– Ja vaikka asiakas ei välttämättä sitä tajua, niin baarimestari on usein jo kuullut murheesi, nähnyt syrjähyppysi ja tietää tarinasi, jonka olet kertonut, vaikket sitä muistaisi. Ei olla sokeita, kuuroja ja kaiken huipuksi ollaan selvinpäin, hän jatkaa.– Älä napsuta sormia, älä vislaa, älä heiluta seteliä tai käsiä. Vai tekeekö joku niin myös kaupan kassalla? Jokainen vuorollaan, heti ei kerkeä kaikkia palvelemaan, sanovat Senni ja Janika.Janika haluaisi myös asiakkaiden jättävän nimeltä huutelun pois.– Vaikka minulla on nimikyltti, minua ei tarvitse huudella nimellä. Siitä tulee tosi outo olo, hän toteaa.Senniä kismittää eritoten tytöttely ja pojittelu.– Se on minusta tosi inhottavaa. Meistä kaikki ovat kuitenkin aikuisia, joten voi puhutella ihan normaalisti.Janika toivoisi asiakkaiden lopettavan hinnoista valittelemisen.– Minä en päätä juomien hintoja, vaan sen tekee ylempi taho, joten niistä on turha valittaa minulle.Myös maksamiseen itseensä kaikki kolme toivoisivat järjenkäyttöä. Kortti taikka seteli kannattaa siis ottaa esille heti, eikä ruveta etsimään rahaa vasta siinä vaiheessa, kun pitäisi olla jo maksamassa.Senni sanoo olevansa väsynyt oman työnkuvansa kritisointiin.– Kyllä, myös ravintolassa työskentely on oikeaa työtä. Sillä maksetaan laskut ja asuntolainojen lyhennykset. Tasaisin ajoin tulee silti kysymyksiä, kuten: ”Koska sä menet oikeisiin töihin?”Lisäksi Senni haluaa sanoa terveiset baarin ovimieheltä, joka muistuttaa eritoten festarikansaa eräästä asiasta.– Koska nyt on festarikausi, haluttaisiin muistuttaa, että vaikka sinulla olisi jossain festareilla VIP-passi, ei se tarkoita enää myöhemmin ravintolassa, että olisit ”VIP”. Valitettavasti joudut jonottamaan baariin sisään siinä missä muutkin asiakkaat.Haastateltavien nimet muutettu.Oletko työskennellyt baarimikkona? Jaa kokemuksesi alla kommenttikentässä!