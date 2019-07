Ajankohtaista

Taru nosti lapsuuden suosikkijälkkärin uudelle tasolle – nyt leivotaan rikkaita ritareita!





Rikkaat ritarit

Valmistusohjeet

Leikkaa pullapitkosta tai raskanleivästä päädyt pois. Leikkaa loppu pitko tai leipä noin 3 cm leveiksi viipaleiksi. Leikkaa jokaiseen pullaan pieni tasku, mutta leikkaa varovasti, jotta viipaleeseen ei tule reikiä. Sekoita mascarpone-juusto, 1/2 dl sokeria sekä vaniljasokeri keskenään. Pilko mansikat ja lusikoi ne täytteen joukkoon. Maista ja lisää tarvittaessa sokeria. Täytä pullaan tai leipään tehdyt taskut juustotäytteellä ja paina tasku tiiviisti kiinni. Täytä kaikki köyhät ritarit. Sekoita syvällä lautasella kananmuna ja maito haarukalla hyvin sekaisin. Upota kaikki pullat tai leivät maito-kananmunaseokseen ja nosta lautaselle. Paista molemmin puolin pannulla. Tarjoile köyhät ritarit esimerkiksi vaahterasiirapin ja sokeroitujen mansikoiden kanssa.

Sokeroidut mansikat