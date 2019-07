Ajankohtaista

S-ryhmä, Kesko, Lidl: Tässä ovat Suomen myydyimmät jäätelöt – onko makusi sama kuin muillakin?

Kasvipohjaiset kiinnostavat

S-ryhmän myydyimmät jäätelöt vuonna 2019

Rainbow-toffeetuutti Classic-kermatoffeepuikko Twister-mehujää Daim-vaniljatuutti Puffet Minttu -keksijäätelö

K-ryhmän myydyimmät jäätelöt vuonna 2019 (satunnaisessa järjestyksessä)

Kingis Original -jäätelö 53 g vanilja

Pirkka-mansikkatuutti 69 g

Magnum-jäätelö 86 g Classic vanilja/suklaa

Pirkka Amppari -juomajää 83 g

Classic-jäätelö 78 g kermatoffee

Pirkka Koppis -juomajää 83 g

Daim-kermajäätelötuutti 99 g

Pirkka Leppis -juomajää 83 g

Magnum-jäätelö 86 g valkosuklaa

Pirkka Murkku -juomajää 83 g

Lidlin myydyimmät jäätelöt vuonna 2019

Mansikka-crisp-jäätelöpuikko

Perinteiset mansikka- ja suklaajäätelötuutit

Cola-mehujää

Lakritsijäätelöpuikko

Mintunmakuinen keksijäätelö

Isot Mahtistuutit, mauista etenkin suolainen kinuski

Valkosuklaa-manteli-puikko