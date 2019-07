Ajankohtaista

Tiesitkö, kuinka paljon litrassa herneitä on syötävää ilman palkoja? Laskimme ”oikean” hinnan

Herneet ovat monelle kesän ykkösherkku – eikä ihme! Mikäs sen parempi kesäinen välipala kuin pussillinen herneitä popsittuna toripenkillä tai satamassa? Monen mielestä herneet maistuvat parhaalta nimenomaan juuri suoraan pussista.Herneet ovat kerrassaan mahtava ja terveellinen kesäherkku, joten on aika suunnata toriostoksille. Tuoreiden herneiden sesonki on nyt parhaimmillaan.Moni ostaa toreilta herneitä litran verran. Litra herneiltä kuulostaa runsaalta, mutta kuinka paljon herneissä on todella syötävää, kun palot on otettu pois?Selvitimme!Ostimme 10. heinäkuuta Helsingin Kauppatorilta litran kotimaisia, makeita herneitä.Litrahinnat pyörivät torilla aurinkoisena keskiviikkona 3–4 eurossa, ja valitsimme mukaan kolme euroa litralta maksaneita, hurmaavan vihreitä herneenpalkoja.Ja sitten testaamaan!Palkoineen litra herneitä painoi digivaa'alla punnittuna 416 grammaa. Ihanaa, runsaasti herkkua!Tämän jälkeen kuorimme herneiden palot ja laitoimme herneet uudestaan vaa'alle. Vaaka näytti ilman palkoja 141 grammaa.Toisin sanoen 416 grammasta 275 grammaa oli palkoja. Näin ollen syötävää oli pyöristettynä 34 prosenttia eli noin kolmasosa alkupainosta. Kokonaisuudessaan hernesaalis osoittautui kuitenkin varsin mainioksi, sillä joukossa oli vain muutamia pieniä herneitä – syötävää siis riitti kaikesta huolimatta!Mikä sitten oli lopulta herneiden ”oikea hinta” syötävään määrään nähden?Koska herneistä oli ilman palkoja syötävää noin yksi kolmasosa, on myös ”oikea hinta” herneille käytännössä kolminkertainen. Eli mikäli kyseisiä herneitä olisi ilman palkoja syötäväksi 416 grammaa, olisi hinta 8,9 euroa.Toisin sanoen kyseisten herneiden kohdalla maksettiin käytännössä noin kaksi euroa herneenpaloista ja vain yksi euro itse herneistä.Alla sama vielä kuvallisesti. Astian paino ei näy vaa’an lukemassa.