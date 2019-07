Ajankohtaista

Säilötkö mansikoita pakkaseen? Kaupan pakastealtaasta ostetut tulevat usein halvemmiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällaisia hintaerot ovat

Pakastamiseen menee aikaa, energiaa ja materiaalia. – Marttojen toiminnanjohtaja Marja Kuuteri

Entäs sitten vadelmat ja mustikat?





Pakastamiseen liittyy myös muita kuluja

Kotipakastamisessa omat hyötynsä



Entäs se maku?

Maltti on valttia pakastamisessa