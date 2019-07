Uusi tapa nauttia uusia perunoita! Katja vinkkaa itkettävän hyvän ohjeen, johon jäät kerrasta koukkuun

Ajankohtaista

Savustuspussi ja kärsivällisyyttä

Tarjoile lihan tai kalan kanssa

Savustetut uudet perunat





Pese uudet perunat, kuivaa ja laita kulhoon. Kuori valkosipulinkynnet ja laita nekin kulhoon. Lisää mukaan timjamin oksat. Sekoita joukkoon ruokaöljy ja suola. Kaada kulhon sisältö savustuspussiin ja sulje pussi ohjeen mukaan. Kuumenna grilli. Laita savustuspussi grilliritilälle ja anna kypsyä noin 50 minuutin ajan perunoiden koosta riippuen. Ota savustuspussi grillistä ja anna perunoiden vielä hetki tekeytyä. Avaa pussi varovasti, koska sieltä tulee kuumaa höyryä.