Kesän nopein ja helpoin mökkikakku! Kokin kekseliäs jälkiruoka syntyy vain muutamassa minuutissa

Nopea mansikkajuustokakku pullapitkosta (10 annosta)

Halkaise pullapitko ja koverra sen sisusta hieman pois. Mausta tuorejuusto sokerilla ja vaniljasokerilla. Levitä se pohjan päälle. Perkaa ja hienonna mansikat. Lisää ne tuorejuuston päälle ja nosta kansi päällimmäiseksi. Koristele kakku halutessasi tomusokerilla ja orvokeilla.