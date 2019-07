Ajankohtaista

Katin uunilohi hurmasi koko perheen mehevyydellään: ”Säilyketomaatti taipuu moneen”

Säilyketomaatti taipuu moneen

Tomaatti-uunilohi





Poista lohifileestä nahka ja nypi ruodot. Pilko sipuli, aurinkokuivatut tomaatit ja puolita oliivit. Laita uunivuoan pohjalle tölkki säilyketomaatteja ja puolet sipulista, aurinkokuivatusta tomaatista ja mausteista. Ripottele suola lohifileen pinnalle ja aseta lohi uunivuokaan. Lisää loput tomaatit, sipulit ja mausteet vuokaan. Ripottele pinnalle oliivit. Paista 200 asteessa 30–35 minuutin ajan. Ripottele pinnalle tuoretta basilikaa. Nauti esimerkiksi keitetyn basmatiriisiin ja vihersalaatin kanssa!