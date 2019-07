Ajankohtaista

Kahvilanpitäjän aarre on karjalaismummin vihko, jossa on pettämättömiä reseptejä – 2 mahtavaa piirakkaa

”Kyllä silloinkin ihmisillä oli makuhermot!”

Nokkos-fetapiiras mumsan tyyliin

Kaikki sekoitetaan hyväksi tasaiseksi taikinaksi, eikä vaivata saa enempää kuin niin, että se on mennyt sekaisin. Muutoin tulee sitkas taikina! Annetaan levätä viileässä peitettynä yön yli. Kaaviloidaan taikinasta kaksi pellin kokoista levyä. Pohja asetellaan korkeareunaiseen uunivuokaan leivinpaperille ja pistellään haarukalla. Reunat voi halutessaan tukea ylös foliokaistoilla. Paistetaan 200 asteessa noin 12 minuuttia tai kunnes pohja on saanut väriä.

Seos levitetään pohjan päälle. Tämän päälle lisätään tasaiseksi kerrokseksi 400 grammaa fetajuustoa ruislimppusiivun paksuisina paloina. Kaikki peitellään toisella puoliskolla kaaviloitua kuoritaikinaa. Nipistellään kiinni. Jos taikinaa jäi yli, sitä käytetään koristeluun. Voidellaan kananmunalla. Pistellään höyryreikiä haarukalla. Paistetaan 200-asteisessa kiertoilmauunissa 25 minuuttia tai kunnes piiras on saanut kauniin värin.





Helppo kesäsaalispiiras

Kaikki sekoitetaann. Seokseen lisätään 125 g sulatettua voita. Taikina jaetaan kahteen osaan. Puoleen taikinasta lisätään 1 dl piimää ja 1 kananmuna, eli tästä syntyy pohjataikina. Taikinaseos levitetään vuoan pohjalle.

Rahkan päälle ripotellaan (voi vähän painella kädellä rahkan sisään) raparperipaloja tai mansikoita, mustikoita, puolukoita maun mukaan. Raparperipalojen päälle voi ripotella fariinisokeria. Raparperi tai marjat peitetään lopulla muruseoksella. Paistetaan 175 asteessa noin 40–50 minuuttia tai kunnes piiras on kypsä.