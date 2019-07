Tunnetulla terassilla todistetaan joka kesä samaa ”perinnettä” – asiakas yritti päästä jopa katon kautta sisään

Ajankohtaista

Tunnetulla terassilla todistetaan joka kesä samaa ”perinnettä” – asiakas yritti päästä jopa katon kautta sisää

Kosinta Hartwall-lonkeron äärellä

Kosinnasta kannattaa kertoa henkilökunnalle

Kesäperinne: aidan yli tai huoltoluukusta sisään

Muistakaa juoda vettä