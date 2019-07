Ajankohtaista

Pullahiiren mustikkapaistos on kesäherkkujen aatelia! Katso näppärä ja nopea resepti

Mustikkapaistos









Valmistusohjeet

Nypi vehnäjauhot, sokeri ja voi kulhossa tasaiseksi muruksi. Voit myös käyttää monitoimikonetta murukerroksen valmistukseen. Levitä marjat noin 25 cm piirakkavuokaan ja levitä murukerros marjojen päälle. Paista 175 asteessa noin 30 minuutin ajan. Tarjoile mustikkapaistos lämpimänä vaniljajäätelön tai vaniljakastikkeen kanssa.