Ajankohtaista

Paras tapa grillata lohta – näin se ei jää kuivaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Grillattua lohta ja kurkku-fenkolisalaattia

Kurkku-fenkolisalaatti

Grillilohi

Suomusta lohifilee ja nypi mahdolliset ruodot pois. Leikkaa filee annospaloiksi. Asettele lohipalat muoviselle leikkuulaudalle vierekkäin, nahkapuoli alaspäin. Leikkaa lohipalojen lihaisalle puolelle pari viiltoa. Purista kalan pintaan sitruunanmehua ja hiero kevyesti rypsiöljyä kalan pintaan kauttaaltaan. Mausta lohipalat suolalla ja pippurilla. Ripottele kalan pinnalle halutessasi vielä fenkolinsiemeniä. Tarkista, että grilli on puhdas ja lämmitä se valmiiksi. Asettele lohipalat kuumaan grilliin nahkapuoli alaspäin. Grillaa lohipalat lähes kypsiksi nahkapuoli alaspäin, sillä näin liha pysyy mehukkaana. Nahasta halutaan rapea, mutta varo ettei se pala! Käännä lohipalat ja jatka grillaamista vielä vajaan minuutin verran. Lohi on herkullisimmillaan, kun sitä ei kypsennä läpikypsäksi. Tarjoile grillattu lohi keitettyjen uusien perunoiden ja kurkku-fenkolisalaatin kera.

Salaatti lisukkeeksi

Leikkaa kurkku kuutioiksi tai siivuta pitkittäin. Poista kurkusta siemenkota. Ripottele kurkkujen päälle suolaa ja anna hikoilla hetken aikaa. Kuivaa kevyesti talouspaperilla. Sekoita kurkku jogurtin joukkoon. Mausta seos sitruunanmehulla, piparjuurella ja hienonnetuilla tuoreilla yrteillä. Kuutioi tai siivuta fenkoli ja lisää salaatin joukkoon. Viimeistele ripauksella oliiviöljyä ja mustapippurilla, sekoita ja maista. Lisää tarvittaessa hieman suolaa. Koristele salaatti fenkolin lehtivihreällä.





Lihan ja kasvisten lisäksi myös kala on helppo grilliherkku, sillä se kypsyy nopeasti.Pro Kala Ry kertoo, että vaihtoehtoja on paitsi kalalajien osalta, myös siinä, missä muodossa kalan laittaa grilliin. Esimerkiksi lohen voi grillata annospaloiksi leikattuna fileenä.Jos haluat grillata kirjolohta valmiina annospaloina, kannattaa paloihin jättää nahka ja laittaa palat kuumaan grilliin nahkapuoli alaspäin, yhdistys kertoo. Palat kypsyvät nopeasti, usein jo muutamassa minuutissa.Paras lopputulos tulee ja lohi pysyy mehevänä, kun sitä ei kypsennä aivan läpikypsäksi.Kalaa voi grillata myös folion päällä, jolloin kalan rasva ei valu grilliin ja kypsä kala on helpompi siirtää grillistä tarjoiltavaksi.noin 150 g kirjolohi- tai lohifileetä/ruokailijapuolikkaan sitruunan mehurypsiöljyä(fenkolinsiemeniä)1 kurkku (tai 2 kpl avomaankurkkua)0,5 tl hienoa merisuolaa1 fenkoli2 dl luonnonjogurttia (tai kreikkalaista jogurttia)0,5 tl piparjuuritahnaa (tai wasabia)puolikkaan sitruunan mehutuoretta minttuafenkolin lehtivihreää tai tuoretta tilliäripaus oliiviöljyähienoa merisuolaa ja mustapippuria myllystäLähde: Pro Kala Ry