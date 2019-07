Ajankohtaista

Mitä eroa on vichyllä ja kivennäisvedellä?

Katso yllä olevalta videolta ISTV:n tuore kivennäisvesitesti!

Molemmissa on kuplia ja yleensä maustamatonta vettä. Kumpikin on raikas. Mikä sitten erottaa vichyn ja kivennäisveden toisistaan?Perinteinen vichy-vesi on voimakkaan makuinen ja siinä on paljon hiilihappoa. Kivennäisvesi on suutuntumaltaan pehmeämpi.Vichyssä on enemmän happoa kuin kivennäisvedessä ja vichy sisältää suolaa. Kivennäisvesi taas on matalahiilihappoinen ja suolaton.Lähde: Hartwall Oy