Tiedätkö, mistä osista klassiset cocktailit koostuvat? 9 oikein -tuloksella voit nimittää itseäsi drinkkisiepoksi

<section><h2><p>Oletko drinkkimestari?</p></h2><p><p>Kohta totuus juomatietoudestasi selviää.</p></p></section><section><h2><p>1. Aloitetaan helpolla! Mitä vahvaa alkoholijuomaa käytetään GT:ssä?</p></h2></section><section><h3><p>2. Sex on the Beach -drinkki villitsi ihmiskuntaa 80-luvun kultavuosina. Mikä seuraavista ainesosista ei kuulu kyseiseen drinkkiin?</p></h3></section><section><h3><p>3. James Bond haluaa vodkamartininsa aina ”sekoitettuna, ei ravistettuna”. Klassiseen martiniin vodka ei kuitenkaan kuulu. Mitä seuraavista siihen tulee?</p></h3></section><section><h3><p>4. Oikeaoppisesti Moscow Mule -drinkki kuuluu hörppiä tietynlaisesta astiasta. Millaisesta siis?</p></h3></section><section><h3><p>5. Takavuosien suosikkidrinkki Sininen enkeli rakennetaan vodkasta, Parfait Amour -likööristä ja ____________.</p></h3></section><section><h3><p>6. Aperol Spritz -drinkki on monelle tuttu etelänlomien terasseilta, mutta viime vuosina siitä on tullut huipputrendikäs myös Suomessa. Aperolin lisäksi juomaan sekoitetaan kivennäisvettä ja ___________.</p></h3></section><section><h3><p>7. Piña Colada on trooppinen klassikko, johon lorautetaan rommia ja kookoskermaa. Mitä mehua juomaan sekoitetaan?</p></h3></section><section><h3><p>8. Cosmopolitan drinkki tuo monelle mieleen Sinkkuelämää-sarjan. Mitä vahvaa alkoholia Carrien, Mirandan, Samanthan ja Charlotten suosikkijuomaan tulee?</p></h3></section><section><h3><p>9. Long Island Iced Tea -drinkki on tunnettu perin vahvana juomana, sillä siihen ei juuri lantrinkeja lisätä. Drinkki koostuu viidestä eri alkoholipitoisesta juomasta. Mikä seuraavista ei Lond Island Iced Tea -coctailiin kuulu?</p></h3></section><section><h2><p>Olisi voinut mennä paremminkin!</p></h2><p><p>Et ole erityinen juomaguru, mutta tuskinpa siitä on elämääsi kovin kummoisia haittoja aiheutunut. Tärkeintähän on osata sanoa drinkin nimi tiskillä. </p><p><br></p><p>Jaa tuloksesi sosiaalisessa mediassa alla olevilla painikkeilla ja pyydä kavereitakin testaamaan juomatietämyksensä.</p></p></section><section><h3><p>Hienosti meni!</p></h3><p><p>Testi ei ollut ihan helppo, mutta suoriuduit siitä varsin kunniakkaasti. Onneksi olkoon, eiköhän nosteta malja sille!</p><p><br></p><p>Jaa tuloksesi sosiaalisessa mediassa alla olevilla painikkeilla ja pyydä kavereitakin testaamaan juomatietämyksensä.</p></p></section>





