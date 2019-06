Ajankohtaista

Rocky Road sateenkaaren väreissä – mahtava herkku ei suklaata säästele

Värikäs Rocky Road





Ohjeet

Voitele ja vuoraa leivinpaperilla 20 senttimetrin kokoinen, neliön muotoinen vuoka. Sulata voi, suklaa ja siirappi paksupohjaisessa kasarissa matalalla lämmöllä sekoittaen, kunnes seos on sileää. Laita sivuun jäähtymään hieman. Kaada sentin kerros suklaata vuoan pohjalle. Levitä puolet kekseistä, vaahtokarkeista, hunajakennosta ja M&M-karkeista suklaan päälle. Kaada päälle puolet jäljellä olevasta suklaamäärästä ja ravistele vuokaa, jotta suklaa täyttää kaikki kolot. Tee toinen kerros jäljellä olevista kekseistä, vaahtokarkeista, hunajakennosta ja karkeista. Säästä joitakin herkkuja pälle ripoteltavaksi. Täytä jälleen kolot suklaaseoksella ravistellen vuokaa varovasti. Levitä jäljellä olevat ainekset ja ripottele päälle nonparellit. Jätä viilentymään neljäksi tunniksi ennen kuin leikkaat ruuduiksi tarjoilua varten.