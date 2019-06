Anni julkaisi kuvan ihanasta Geisha-juustokakusta ja alkoi saada runsaasti pyyntöjä ohjeesta – se on helppo ja nopea!

Ajankohtaista

Anni julkaisi kuvan ihanasta Geisha-juustokakusta ja alkoi saada runsaasti pyyntöjä ohjeesta – se on helppo ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain 5 ainesta

Geishajuustokakku

Valmistusohjeet

Valmista pohja. Hienonna keksit ja lisää keksimurun sekaan sula voi. Painele seos halkaisijaltaan noin 18-20 cm irtopohjavuokaan. (Vinkki! Siistien reunojen saamiseksi käytä reunakalvoa.) Valmista täyte. Sulata suklaalevyt vesihauteessa tai mikrossa. Jäähdytä. Vatkaa kerma vaahdoksi ja jätä sivuun. Notkista tuorejuusto kulhossa ja vatkaa sekaan sula suklaa. Kääntele kermavaahto sekaan ja kaada täyte keksipohjan päälle vuokaan. Tasoita kakun pinta. Anna kakun hyytyä 3-5 tuntia tai yön yli kaapissa. Jos haluat kiinteämmän tekstuurin kakkuun, lisää 2 liivatetta mukaan, mutta se ei ole välttämätöntä. Irrota kakku vuoasta ja poista reunakalvo. Siirrä kakku kakkualustalle. Painele keksit kakun reunoille ja ripottele kakun päälle rouhittua hasselpähkinää sekä syötäviä kukkia. Tarjoile kakku välittömästi!

https://www.anninuunissa.fi/odotettu-geisha-juustokakku/

https://www.is.fi/ruokala/ajankohtaista/art-2000006083793.html