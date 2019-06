Ajankohtaista

S’mores on hurjan helppo herkku – tarvitset vain vaahtokarkkia, suklaata ja keksejä!





S’mores– grillattu jälkiruoka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Valmistusohjeet

Ota keksit, suklaat ja vaahtokarkit esille. Pilko suklaa sopivankokoisiksi paloiksi. Laita vaahtokarkit yksi kerrallaan grillitikkuun ja grillaa vaahtokarkkia, kunnes se on sopivasti lämmennyt ja paahtunut hieman pinnasta. Ota yksi keksi ja laita suklaapala keksin päälle. Ota valmiiksi toinen keksi. Laita vaahtokarkki grillitikun kanssa suklaan päälle. Paina kevyesti toinen keksi vaahtokarkin päälle ja vedä tikku pois vaahtokarkin sisältä. Nautiskele tämä herkku heti lämpimänä!