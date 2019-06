Ajankohtaista

Pikaruokaloiden nuoret työntekijät kertovat 7 asiaa, jotka ihmetyttävät asiakkaiden käytöksessä

1. Ota rauhassa kassalla

2. Ateria kerrallaan

3. Huijaaminen ei kannata

4. Lisukkeet ja kahvit eivät ole ilmaisia

5. Pöytiintarjoilua ei ole

6. Pikaruokalakin on ravintola!

7. Käytöstavat kunniaan

Pikaruokaravintolat ovat paikkoja, joissa lähes jokainen suomalainen on joskus käynyt syömässä.Ne eroavat muista ravintoloista hyvin monella tapaa. Jo nimi kertoo, että palvelu on ripeää, sillä monet ruuat ovat jo tilatessa valmiina odottamassa. Lisäksi aterioiden hinnat ovat suhteellisen huokeita.jaovat parikymppisiä opiskelijoita, jotka ovat työskennelleet tai työskentelevät parhaillaan pikaruokaravintolassa.Nyt nuoret naiset kertovat Ilta-Sanomille, mikä pikaruokalan asiakkaiden käytöksessä hämmentää heitä, ja mitä asiakkaat voisivat tehdä toisin.Noora toivoisi asiakkailta kärsivällisyyttä kassalle saapuessa.– Jos minimipalkalla kituuttava kassatyöntekijä sattuu 30 asteen helteellä, äärettömän kiireen keskellä vahingossa näppäilemään yhden aterian isommaksi kahden sijasta, ei se ole syy käynnistää kolmatta maailmansotaa kassajonossa, hän toteaa.Tähän liittyen Noora suositteleekin asiakasta kuuntelemaan tarkasti, kun kassatyöntekijä kertaa tilauksen.– Tässä vaiheessa monet lopettavat kuuntelemisen, vaikka olisi hyvä sauma korjata mahdolliset virheet tilauksessa.Myös Milla painottaa sitä, että rauhallinen kannattaa olla.– Asiakkaita ei palvella siinä järjestyksessä, kenellä on kaikista kovin kiire, eikä sinun kiireesi ole kenenkään muun syy, hän sanoo.Senja neuvoo miettimään tilaustaan jo etukäteen, eikä vasta sitten, kun oma vuoro jonossa koittaa.– Monissa aterioissa kaikki valitaan itse, kuten se, haluaako ranskalaiset vai miniporkkanat. Näitä voisi pohtia jo hyvissä ajoin.Noora kertoo, että kassatyöntekijää helpottaa, kun tilaukset kerrotaan yksi ateria kerrallaan.– Kannattaa siis luetella aluksi ensimmäisen aterian tiedot, kuten juoma, ennen seuraavaan siirtymistä.Ateria kannattaa Nooran mukaan myös tilata sanoilla ”yksi kana-ateria, kiitos”, eikä sanomalla ”yksi kanahampurilainen...” ja myöhemmin vasta viitaten ateriaan.– Tällöin vältytään virhenäppäilyltä, ja tilauksen teko nopeutuu.Senja muistuttaa, että kassatyöntekijät kyllä huomaavat, jos asiakas yrittää jekuttaa heitä.– Monesti yritetään näitä mobiilietuja huijata, jotta saataisiin ilmaiset kahvit tai jätskit. Näemme koneilta, mihin kupongit ja vastaavat oikeuttavat ja mihin taas eivät, hän toteaa.Tätä ei voi liikaa korostaa. Etenkin Noora ja Senja ovat työssään huomanneet, että asiakkaat tuntuvat ajattelevan, että esimerkiksi majoneesia saa pyytämällä automaattisesti ilmaiseksi.– Jos vaikka haluaa hampurilaiseensa ekstradippiä, ei sitä voida sinne laittaa ilman lisämaksua, Senja sanoo.Noora kertoo, että lisukkeita veloituksetta pyytävät ovat usein harmistuneita.– Että jos nyt tämän kerran saisi. Älä nyt ole tiukkis. Eikö sulla ole ollenkaan hyvää mieltä, hän kuvailee saamiaan kommentteja.– Kerran eräs asiakas olisi halunnut ilmaisen kahvin ilman mitään syytä. Yritin selittä, etten voi antaa sitä ilmaiseksi, joten hän osti kahvin ja roiski sen ympäriinsä, osittain minunkin päälle.– Ruoka on edullista juuri siksi, koska haet ruuat ja viet itse ne roskat. Se ei kuulu meidän työtehtäviin, vaikka tästä huolimatta joudutaan niitä roskia keräilemään, Senja huokaa.Millan kokemuksen mukaan tällaista käytöstä esiintyy paljon etenkin yöaikaan.– Tarjotin jätetään pöydälle sillä asenteella, että ”enhän minä ole töissä täällä”. Yöllä tämä hankaloittaa työt entisestään, kun on ihan hirveä kiire ja pyöritetään ravintolaa usein alimiehityksellä, Milla harmittelee.Senja haluaa muistuttaa asiakkaita käytöstapojen merkityksestä. Vaikka kyseessä olisi pikaruokala, on sekin ravintola.– Pikaruokala ei siis ole paikka, jossa vaihdat vaipan, syljet lattialle, pidät jalkoja pöydällä tai heittelet nuuskapusseja ties minne. Ei siellä ole oikeutta sikailla, niin kuin ei muissakaan ravintoloissa.Ja koska kyseessä on ravintola, eivät sen työntekijätkään ole lastenvahteja, silmälääkäreitä tai paikallisoppaita.– On tullut tilanteita, jossa on oletettu meidän myyjien vahtivan asiakkaiden lapsia tai neuvovan kaupunkiin liittyvissä asioissa. Totta kai voidaan olla avuksi, mutta jos se ei aina onnistu, ei siitä pitäisi raivostua.Kaikki kolme toteavat, että normaalit käytöstavat kantavat jo pitkälle. Usein työpäivän onkin pelastanut yksinkertaisesti se, että joku on kiittänyt ruuasta ja huikannut heipat lähtiessään.– Kerran noin kolmevuotias lapsi juoksi syömisen jälkeen kassalle sanomaan kiitos. Se oli sen päivän ainut kiitos ja mukavin asiakas, Noora kertoo.Myös Milla kertoo yllättyneensä siitä, että ilkeimpiä asiakkaita olivat teini-iän ylittäneet, hyvin pukeutuneet aikuiset.– Parasta töissä olivat aamut ja vakioasiakkaat, vanhemmat ihmiset, joiden kanssa pääsi juttelemaan niin kuin ihmiset ihmisille, hän toteaa.– Joskus sain myös tippiä. Ikimuistoisin taisi olla eräänä yövuoron jälkeisenä aamuna, kun eräs mies raaputti arvan ravintolan pöydässä ja antoi voittonsa minulle tippinä. Piristi.Senjan, Nooran ja Millan nimet muutettu.