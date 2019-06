Ajankohtaista

Paha haju jääkaapissa? Kissanhiekkakonsti voi auttaa, mutta syy voi löytyä yllättävästä kohdasta

Pese ensin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Etikka

2. Ruokasooda

3. Kahvinporot

4. Kissanhiekka

Yllättävä syy hajulle: kondessiveden poistoputki!