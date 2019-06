Ajankohtaista

Marttojen takuuvarmalla ohjeella keität täydelliset varhaisperunat

Uusien perunoiden keittäminen

Valmistusohjeet

Pese vastanostetut varhaisperunat juuresharjalla harjaten puhtaiksi ja kuorettomiksi. Laita ne kulhoon kylmään, raikkaaseen veteen odottamaan. Keitä vesi perunakattilassa kiehuvaksi. Mausta karkealla suolalla 1 tl suolaa/ 1l vettä. Lisää perunat, isot ensin, keskikokoiset ja lopuksi pienimmät mukulat siten että, vesi peittää juuri ja juuri perunat. Kaada ylimääräinen vesi tarvittaessa pois. Lisää tillin varret. Anna perunoiden kiehua kevyesti poreillen. Keittoaika vaihtelee koon mukaan: 8–12 minuuttia joskus 15–20 minuuttiakin. Kokeile kypsyyttä cocktailtikulla tai pienellä haarukalla. Valuta keitinvesi tarkkaan pois kattilasta. Poista tillinvarret. Aseta perunoiden päälle muutama arkki talouspaperia tai puhdas astiapyyhe imemään kosteutta ja sulje kattila kannella. Kun perunat ovat täysin kuivahtaneet, lisää niille tuoretta, hienonnettua tilliä. Tarjoa perunoiden kanssa esimerkiksi savukalaa, grillattua makkaraa ja kermaviili- tai jogurttikastiketta.

Täydelliset uudet perunat

Valmistusohjeet

Pese perunoista multa pois. Uusia perunoita ei kuorita. Vettä pitää olla niin paljon, että perunat saavat vapaasti kiehua. Kuumenna isossa kattilassa runsaasti vettä ja mausta se runsaalla merisuolalla. Kun vesi kiehuu voimakkaasti, lisää puhtaat perunat veteen. Tiputa lämpötilaa vähän, niin että vesi kiehuu kevyesti. Kun perunat pullahtavat pintaan, siirrä kattila levyltä ja lisää kattilaan tilli. Anna perunoiden seistä ilman kantta noin 5–7 minuuttia kuumassa vedessä. Näin perunoista tulee täydellisen kypsiä. Kaada vesi pois, anna höyryn haihtua. Tarjoile. Uudet perunat ovat parhaimmillaan juuri keitettyinä voin kanssa tarjottuna.