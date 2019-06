Ajankohtaista

Yksinkertaisin ja helpoin nyrkkisääntö, jolla possun ulkofileepihvi onnistuu grillissä aina

Paistomittari on epävarman grillaajan ystävä

Fileet 68–75 astetta.

Muut osat 75–85 astetta.

51–54 astetta: verinen/ rare

60–63 astetta: puolikypsä/ rosee/medium

70 astetta: kypsä/well done

Yksi suosituimmista grillilihoista Suomessa on marinoitu porsaan ulkofileepihvi, lihatalo HKScan kertoo tiedotteessaan. Sen grillaamisessa tehdään kuitenkin usein virheitä, joiden vuoksi tulos saattaa olla kaukana mehevästä.Tiedotteen mukaan yleisin grillausvirhe on se, että pihviä paistetaan turhan pitkään ja sitä käännellään liikaa.”Varmuuden vuoksi vielä uudelleen ja uudelleen”, tiedotteessa kuvaillaan tyypillistä, väärää tapaa.Lihatalo vinkkaa yksinkertaisesta nyrkkisäännöstä, jonka avulla possun ulkofileen grillaaminen onnistuu, eikä se jää kuivaksi: Laita pihvi kuumaan grilliin ja käännä vain yhden kerran silloin, kun lihan pinta pisaroi.Tiedotteessa todetaan, että lihan pinnan pisarointi on hiukan erilaista porsaan, naudan ja broilerin lihoissa sekä marinoiduissa ja marinoimattomissa lihoissa.Paistomittarin käyttäminen on hyvä apuväline, jos on epävarma grillattavan broilerin tai lihan kypsyydestä. Paistomittarin piikki kannattaa työntää mahdollisimman keskelle lihaa. Luuhun mittarin piikki ei saisi ottaa kiinni.Luullisen lihan kypsyyden arvioimiseen annetaan myös seuraava neuvo:”Ota talouspaperilla luusta kiinni ja pyöräytä. Tuote on kypsää, kun luu irtoaa lihasta. Varo ettet polta näppejäsi.”Lihan kypsyyden voi tarkistaa lihalämpömittarista seuraavien ohjeiden mukaan:Voit nostaa lihan vetäytymään, kun lihalämpömittari osoittaa 65 asteen lukemaa. Vetäytyessä lämpötila nousee oikeaan kypsyyslämpötilaan (68–75 astetta).