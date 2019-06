Ajankohtaista

Testasimme markettien valmisdrinkit – voittaja yllätti: ”Maistuu ihan oikealta mojitolta”

1. Koskenkorva Village Cosmo, hinta 3,49 €





2. Say Gin & Tonic Lime, hinta 3,19 €





3. Bacardi Cola, hinta 3,5 €





4. Koskenkorva Pure Cranberry, hinta 3,29 €





5. Passoa Orange Juice, hinta 3,29 €





6. Jack Daniels Lemonade, hinta 3,80 €





7. Rps Bitter-Sweet Hard Lemonade, hinta 5,50 €





8. Baileys Iced Coffee Latte, hinta 3,49 €





9. Koskenkorva Vichy Sitruuna, hinta 3,30 €





10. Chill Out Spritzer Chard, hinta 2,85 €





11. Carillo Bitter Karpalo, hinta 3,09 €





12. Le Coq Mojito, hinta 2,55 € – testin voittaja!





