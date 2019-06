Ajankohtaista

Nyhtöleipä sopii juhannuspöytään kuin nakutettu: täytteiksi sopivat juusto, kinkku ja yrtit





Täytetty nyhtöleipä

Valmistusohjeet

Leikkaa leipä parin sentin välein siivuiksi, mutta jätä kuitenkin leikkaamatta pohjan läpi. Tee viillot vielä ristiin samalla tavoin, niin saat mukavia pieniä revittäviä leipäpaloja. Raasta juusto tai kaksi erilaista cheddar-juustoa raasteeksi ja leikkaa kinkku pieniksi paloiksi. Hienonna myös yrtit. Sekoita juusto, kinkku sekä yrtit keskenään. Valmista valkosipulivoi hienontamalla valkosipuli, sulattamalla voi ja sekoittamalla ne keskenään. Levitä pullasudilla valkosipulivoita leivän kaikkiin viiltoihin. Lusikoi myös kinkku-juustotäytettä kaikkiin viiltoihin. Työnnä täyte mahdollisimman syvälle leivän viiltoihin. Kääri leipä folioon ja paista ensin 200 asteessa noin 15 minuutin ajan. Ota folio leivän päältä pois ja jatka paistamista vielä noin viiden minuutin ajan. Voit valmistaa leivän halutessasi myös grillissä.