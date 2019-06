Ajankohtaista

Vappu Pimiä on leiponut ihanaa raparperipiirakkaa samalla ohjeella jo parikymmentä vuotta: ”Erittäin mehevä”

Vapun luottoresepti

Ihana raparperipiirakka

Valmistusohjeet

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Mittaa kulhoon vähän pehmennyt voi sekä kaikki kuivat aineet. Nypi taikina murumaiseksi seokseksi. Lisää lopuksi joukkoon kananmuna ja sekoita tasaiseksi. Voitele pyöreä piirakkavuoka ja painele taikina vuokaan, myös reunoille. Voit myös painella taikinan levyksi suoraan leivinpaperin päällä pöydällä ja nostaa pohjan papereineen vuokaan – näin vältyt vuoan voitelulta. Levitä päälle paloitellut raparperinvarret (jos käytät pakastettuja, sekoita varsipalojen joukkoon maissitärkkelys tai perunajauhot). Sekoita muut täytteen ainekset keskenään ja kaada seos raparperien päälle. Paista uunin keskitasolla 25–30 minuuttia. Tarjoile vaniljakastikkeen tai jäätelön kera.

Vaniljainen kerma mehevöittää raparperibriossipiirakan





Raparperibriossipiirakka

Valmistusohjeet

Ota voi ajoissa huoneenlämpöön. Leikkaa valmiiksi kuutioiksi, jotta lämpenee nopeammin. Pese, perkaa ja paloittele raparperit paloiksi. Sekoita hiiva kädenlämpöiseen maitoon. Lisää sokeri ja suola joukkoon ja anna hiivan hetken heräillä. Lisää puolet jauhoista voimakkaasti vispilällä vatkaten. Lisää sitten loput jauhot käsin vaivaten. Lisää lopuksi voi, kuutio kerrallaan, kunnes se on sekoittunut tasaisesti taikinaan. Anna taikinan kohota 1 tunti lämpimässä, liinalla peitettynä. Painele taikina voideltuun korkeareunaiseen piirakkavuokaan tai irtopohjavuokaan (läpimitta 22 cm). Anna kohota vielä puoli tuntia. Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen. Valmista sillä aikaa kermaseos. Sekoita kerma, muna, ruokosokeri ja vaniljauute haarukalla tasaiseksi. Painele taikinan pintaan sormin koloja, kaada raparperit vuokaan ja päälle kermaseos. Nosta uuniin 30–40 minuutiksi.

Marttojen raparperijuoma





Raikas raparperijuoma

Valmistusohjeet

Huuhtele raparperit ja leikkaa ohuiksi viipaleiksi. Pese sitruuna kuumalla vedellä ja leikkaa ohuiksi viipaleiksi. Pane raparperit, sitruunaviipaleet, sokeri ja sitruunahappo astiaan ja kaada kuuma vesi päälle. Sekoita ja jätä maustumaan vuorokaudeksi. Siivilöi ja pullota. Kun käytät mehua, laimenna se ja tarjoa kylmänä.