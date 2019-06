Ajankohtaista

Sadun äidin 1980-luvun reseptissä on täydellisen pannukakun yksinkertainen, herkullinen salaisuus

Ihana, pähkinäinen maku





Älä poistu uunin vierestä

”Mitä vetelämpi taikina, sitä ilmavampi lopputulos”

Pannukakku

Valmistusohjeet

Jos haluat tehdä pienen annoksen, puolita raaka-aineet: 25 g voita, 2 kananmunaa, 5 dl maitoa, vajaa 1/2 tl suolaa ja 2 dl vehnäjauhoja. Väännä uuni lämpiämään 200 asteeseen. Paloittele voi ja lisää palat uunipannulle (syvälle uunipellille). Työnnä pelti uuniin niin pitkäksi aikaa, että voi sulaa ja muuttuu kullankeltaiseksi. Tarkkaa minuuttimäärää tähän on vaikea sanoa, se riippuu siitä, kuinka nopeasti oma uunisi lämpiää. Ole tarkkana ja seuraa voin sulamista, jotta se ei kärähdä. Vatkaa kananmunat kevyesti. Kaada kulhoon puolet maidosta. Lisää suola ja vehnäjauhot ja sekoita kiihkeästi vispilällä. Lisää loppu maito. Jos taikinaan jäi paakkuja, ei huolta, jätä taikina turpoamaan puoleksi tunniksi, paakut kyllä katoavat. Kääntele ruskistunut voi tasaisesti uunipellin pohjalle ja reunoille ja kaada perään taikina. Paista pannukakkua 200-asteisen uunin keskitasolla noin 30 minuuttia, kunnes se on muuttunut väriltään kullankeltaiseksi ja muistuttaa pinnaltaan pehmeästi kumpuilevaa tuntureiden jonoa.