Kesän ihanimmat letut tulevat tässä! Näihin ei voi olla rakastumatta

Rahkaletut eli syrnikit

Sekoita maitorahka ja kananmunat keskenään. Lisää joukkoon vehnäjauhot, sokeri ja suola. Sekoita lettutaikina tasaiseksi. Paista rahkaletut pienellä paistinpannulla tai lettupannulla. Laita kuumalle pannulle pieni nokare voita. Kun voi on hieman ruskistunut, lisää pannulle noin 1/2 dl lettutaikinaa. Levitä taikina pannulle ja paista lettu ensin toiselta puolelta kauniin ruskeaksi. Käännä lettu ja paista vielä toinen puoli samaan tapaan. Tarjoile letut kermavaahdon, hillon ja tuoreiden marjojen kanssa, tai valitse omat suosikkitäytteesi letuille.