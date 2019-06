Ajankohtaista

Smoothie on verraton välipala – 8 herkullista ja luovaa reseptiä

Smoothie on alun perin rapakon tapaa peräisin oleva herkku, joka hurmaa vaivattomalla valmistuksellaan: heitä vain ainesosat tehosekoittimeen ja hurauta ne juotavaan muotoon.Mukaan päätyy useimmiten hedelmiä, marjoja, kasviksia, ehkä rahkaa tai jogurttia, myös pähkinöitä ja hunajaa. Todellisuudessa vain taivas on rajana sille, mitä smoothieensa upottaa. Luovuuden käyttäminen on siis enemmän kuin sallittua!Etkö esimerkiksi tiedä, mitä tekisi kuivahtaneille ruispaloille? Voit pistää ne vaikka smoothien sekaan!Välipalana smoothie on myös ihanan raikas ja kevyt ja sopii siksi helteisiin kesäpäiviin kuin nakutettu. Kokosimme reseptipankin kahdeksan parasta reseptiä.