Ajankohtaista

Helppo ja nopea mansikka-raparperipiirakka – loihdi vaikkapa yllätysvieraille





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Herkullinen mansikka-raparperipiirakka





Valmistusohje

Sulata pohjaan tarkoitettu voi. Sekoita kaikki pohjan kuivat ainekset kulhossa keskenään. Lisää joukkoon kermamaito, munat sekä sulatettu voi. Sekoita taikina kunnolla sekaisin ja levitä uunipellille (noin 30 x 40 cm) leivinpaperin päälle. Pese ja pilko raparperi pieneksi. Pilko myös mansikat. Jos käytät pakastemansikoita, saat ne pilkottua parhaiten kohmeisina. Ripottele raparperit ja mansikat piirakkapohjan päälle. Valmista murukerros mittaamalla kulhoon pehmeä voi, vehnäjauho ja sokeri. Nypi ainekset käsin tasaiseksi muruksi. Ripottele muru marjojen ja raparperin päälle. Paista piirakkaa 175 asteessa noin 40 minuutin ajan. Vinkki! Kerma-maitoseoksessa noin puolet nesteestä on kermaa ja puolet maitoa.