Tällä simppelillä suolakikalla saat huoneenlämpöiset juomat viileiksi 5 minuutissa

Tee näin:

Täytä suuri kulho tai vaikkapa sinkkinen pesusoikko reilusti vedellä, jääpaloilla ja juomapulloilla. Ripota jäille suolaa. Suola alentaa veden jäätymislämpötilaa ja pidemmittä puheitta imaisee viidessä minuutissa lämmön pullojen sisällöstä.

