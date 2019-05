Ihanan mehevä herkku, joka sopii monelle: mokkapalat ilman maitoa ja kananmunaa!

Ajankohtaista

Vegaaniset mokkapalat (maidoton ja munaton)

Valmistusohje

Mittaa pohjan kuivat aineet kulhoon ja sekoita ne keskenään. Sulata rasva ja sekoita se yhdessä lämpimän kahvin kanssa. Lisää nesteet kuivien aineiden joukkoon ja sekoita taikina tasaiseksi. Kaada taikina leivinpaperilla vuorattuun (noin 20 cm x 25 cm) vuokaan ja paista 175 asteessa noin 15–20 minuutin ajan. Valmista paiston loppuvaiheessa kuorrute lämmittämällä rasva ja keitetty kahvi keskenään kattilassa niin, että rasva sulaa. Lisää seoksen joukkoon vaniljasokeri ja kaakaojauhe. Sekoita ja lisää tomusokeria vähitellen, koko ajan sekoittaen. Kun seos on jämäkkää, mutta kuitenkin helposti levittyvää, levitä kuorrute lämpimän pohjan päälle. Ripottele lopuksi strösselit tai kookoshiutaleet mokkapalojen päälle. Koristeiden ripotteleminen kannattaa tehdä ripeästi, koska kuorrutteen pinta jähmettyy nopeasti.