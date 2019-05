Ajankohtaista

Jyrki Sukulan luottokalaresepti on helppo ja nopea – katso myös mahtavan kastikkeen ohje

Haukipullia isolle porukalle

Haukipullat

Valmistusohjeet

Jauha kala tehosekoittimessa, lisää mausteet, lisää valkuaiset ja lopuksi kerma ohuena nauhana. Muotoile lusikalla kananmunan muotoisiksi pulliksi. Keitä kalaliemessä 6 minuuttia ja tarjoile haudutetun pinaatin ja uusien perunoiden kera.





Kylmä kastike savustetulle tai paistetulle kalalle

Valmistusohjeet

Murskaa kananmuna ja sekoita kaikki aineet keskenään. Mausta ja tarkista maku.

Itämeren turskaa ei nyt suositella





Silakankalastus on kestävää