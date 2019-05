Ajankohtaista

Jaanan lohipiirakan ohje kerää kehuja: ”Herkullinen pohja ja yliveto täyte”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helppo lohipiirakka

Valmistusohjeet

Valmista pohja, eli sekoita kuiviin aineisiin leivinjauhe. Lisää sulatettu voi sekä kerma. Tee tasainen massa. Levitä taikina piirakkavuoan pohjalle sekä reunoille. Aseta lohenpalat pohjan päälle. Sekoita toisessa kulhossa tuorejuusto, munat, kerma, mausteet, tillisilppu ja sitruunamehu. Kaada seos piirakan päälle. Paista uunissa alatasolla 200 asteessa noin 30 minuuttia.