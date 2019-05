Ajankohtaista

Jos et tyydy pelkkään makkaraan, grillissä voi valmistaa todellisen herkkuaterian – 5 maukasta ohjetta

Grillattua varhaiskaalia

Halkaise kaali neljään osaan. Pyyhi pinnat öljyllä ja mausta suolalla. Kuumenna grilli reilun kuumaksi ja nosta kaalit grilliin. Grillaa muutaman minuutin ajan molemmilta leikkauspuolilta. Murusta päälle sinihomejuustoa ja rouhittuja pähkinöitä. Tarjoile sellaisenaan tai grilliruuan lisukkeena.





Grillijuusto

Ota juustosta mahdollinen muovikääre pois. Nosta juusto takaisin puurasiaan. Tee juuston pintaan pieniä reikiä ja lorauta päälle viiniä ja revi päälle muutama timjamin oksa. Kääri rasia folioon ja nosta grilliin yläritilälle. Grillaa hetki epäsuoralla lämmöllä. Nosta tarjolle. Tarjoile valuva ja kuuma juusto vartaiden kanssa.

Grillisalaatti

Leikkaa munakoiso ja kesäkurpitsa ½ cm:n paksuisiksi siivuiksi. Grillaa niitä kovalla lämmöllä, kunnes niihin muodostuu grilliraidat ja siivut pehmenevät. Nosta lämpimät siivut sekoituskulhoon. Sekoita hienonnetut yrtit, sitruunan raastettu kuori, sitruunamehu, oliiviöljy ja suola keskenään. Sekoita kastike vielä lämpimien vihannesten joukkoon ja anna marinoitua noin tunti huoneenlämmössä. Sekoittele välillä. Murusta fetajuusto ja paahda pinjansiemenet. Asettele marinoituneet vihannekset tarjolle ja ripottele päälle fetaa ja pinjansiemeniä.





Wasabimaustettua grillilohta

Aloita kurkusta. Siivuta kurkku ja laita siivut kannelliseen purkkiin.

Paahda seesaminsiemeniä vähän kuivalla pannulla. Hienonna chili ja laita kaikki ainekset purkkiin. Ravistele, kunnes sokeri ja suola ovat sulaneet. Tämä tarjotaan valmiin lohen kanssa.

Hiero loheen öljyä ja wasabia. Grillaa melkein kypsäksi. Lohi voi jäädä punertavaksi sisältä.





Grillattua possua ja salsaa

Poista fileestä kalvot. Sekoita marinadin ainekset. Laita filee ehjään muovipussiin ja kaada marinadi päälle. Anna marinoitua huoneenlämmössä tunti välillä pussia käännellen. Sekoita tomaatti-sipulisalsan ainekset keskenään. Anna maustua jääkaapissa. Ota fileet muovipussista ja pyyhi pinta talouspaperilla. Mausta suolalla ja pippurilla ja kääri filee ilmakuivattuun kinkkuun. Grillaa pinta kovalla lämmöllä. Kypsennä keskilämmöllä noin 10–15 minuuttia fileen paksuudesta riippuen, kunnes filee on melkein kypsää. Varo kypsentämästä liikaa, ettei lihasta tule kuivaa. Kääri liha vetäytymään leivinpaperiin noin 10 minuutiksi. Huomioi, että vetäytyessään lihan kypsyminen jatkuu. Tarjoile viipaloitu liha raikkaan tomaattisipulisalsan, rapean salaatin tai varhaisperunoiden kera.